Самолет ТУ-144 в Казани получит новую архитектурную подсветку

Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева — КАИ объявил тендер на проведение капитального ремонта архитектурной подсветки знаменитого самолета ТУ-144, установленного на улице Четаева. Начальная стоимость работ оценивается в 2,02 миллиона рублей.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет не только обновить осветительную систему, но и интегрировать ее с управляющей системой интерактивного музея техники, который работает на борту воздушного судна. Все работы должны быть выполнены с соблюдением строгих норм безопасности и охраны труда. Завершить ремонт и монтаж новой подсветки планируется до 31 марта 2026 года.
Напомним, казанский авиазавод выпустит только один Ту-214 в 2025 году. Это первый в новейшей истории полностью отечественный лайнер.