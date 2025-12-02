Ричмонд
Осиротевший лосенок на Куршской косе может погибнуть зимой

Маму малыша сбила машина 30 ноября.

Источник: Нацпарк «Куршская коса»

Лосенок, который остался сиротой в результате ДТП 30 ноября и теперь одиноко бродит по Куршской косе, может погибнуть. О рисках «Комсомолке» сообщили в пресс-службе национального парка.

«Полностью самостоятельным лосенок становится летом. Поэтому если сбита была его мать, шансы выжить у него уменьшились. Мать прокладывает ему путь в лесу, обучает, находит корм», — прокомментировали в пресс-службе «Куршской косы».

Увы, малыш зиму может не пережить. Как говорят специалисты, все сильно зависит от погоды — если выпадет много снега, зимовать и искать пищу будет труднее.

Отметим, лосей в нацпарке подкармливают и есть надежда, что этой помощью и воспользуется детеныш.

Как пояснили в парке, подкормка есть — это 20 площадок по всему национальному парку. В районе Королевского бора тоже сооружена площадка с кормом.