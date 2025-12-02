Пришлось вырезать несколько органов: уфимские врачи смогли спасти пациента с тяжелым случаем рака

После стабилизации состояния врачи провели радикальную операцию — тотальную панкреатодуоденэктомию. В ходе вмешательства, требующего высочайшей квалификации в абдоминальной хирургии, были удалены головка поджелудочной железы, двенадцатиперстная кишка, часть тонкого кишечника и желчный пузырь. За последние шесть лет в РКБ было проведено всего семь таких сложнейших операций.