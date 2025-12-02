Пришлось вырезать несколько органов: уфимские врачи смогли спасти пациента с тяжелым случаем рака

В Республиканской клинической больнице имени Гумера Куватова завершилось сложное лечение пациента со злокачественной опухолью поджелудочной железы. Мужчина был доставлен в медучреждение санитарной авиацией с симптомами выраженной желтухи и слабости.
После комплексного обследования у пациента диагностировали опухоль поджелудочной железы, вызвавшая механическую желтуху. В экстренном порядке хирурги выполнили чрескожное дренирование желчных протоков для устранения опасного состояния.
После стабилизации состояния врачи провели радикальную операцию — тотальную панкреатодуоденэктомию. В ходе вмешательства, требующего высочайшей квалификации в абдоминальной хирургии, были удалены головка поджелудочной железы, двенадцатиперстная кишка, часть тонкого кишечника и желчный пузырь. За последние шесть лет в РКБ было проведено всего семь таких сложнейших операций.
Послеоперационный период протекал удовлетворительно. Пациенту была подобрана индивидуальная заместительная терапия для поддержания функций организма. После успешного завершения основного этапа лечения мужчина был выписан под наблюдение врачей по месту жительства для последующего проведения химиотерапии.
Минздрав Башкирии напомнил о важности своевременного обращения к врачу и регулярного прохождения медицинских осмотров и диспансеризации для раннего выявления заболеваний, когда лечение наиболее эффективно.
