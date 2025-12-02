Луна над Кубанью вырастет до гигантских размеров в ночь на 5 декабря

В это время Луна приблизится к Земле на расстояние около 357 тысяч километров, что сделает ее диск на 14% больше и ярче, чем обычно. Максимум свечения придется примерно на 23:14, и этот эффект усилит так называемая «иллюзия Луны» — кажущееся увеличение размера спутника при восходе над горизонтом.
Суперлуние — нечастое явление, происходящее 3−4 раза в год.
В 2025 году подобное уже наблюдали 17 октября и 15 ноября, а следующее суперлуние ожидается 3 января 2026 года. Это событие полезно астрономам для уточнения параметров орбиты Луны и изучения ее влияния на приливы.
Жителям Кубани и всей России советуют не пропустить этот уникальный небесный спектакль, который подарит впечатляющие виды.