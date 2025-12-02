Луна над Кубанью вырастет до гигантских размеров в ночь на 5 декабря

В это время Луна приблизится к Земле на расстояние около 357 тысяч километров, что сделает ее диск на 14% больше и ярче, чем обычно. Максимум свечения придется примерно на 23:14, и этот эффект усилит так называемая «иллюзия Луны» — кажущееся увеличение размера спутника при восходе над горизонтом.