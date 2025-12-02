Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Луна над Кубанью вырастет до гигантских размеров в ночь на 5 декабря

Жители Кубани смогут наблюдать редкое астрономическое явление — суперлуние, которое пройдет в ночь на 5 декабря.

Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 93% 749 мм рт. ст. +5°
Источник: Новая Кубань

В это время Луна приблизится к Земле на расстояние около 357 тысяч километров, что сделает ее диск на 14% больше и ярче, чем обычно. Максимум свечения придется примерно на 23:14, и этот эффект усилит так называемая «иллюзия Луны» — кажущееся увеличение размера спутника при восходе над горизонтом.

Суперлуние — нечастое явление, происходящее 3−4 раза в год.

В 2025 году подобное уже наблюдали 17 октября и 15 ноября, а следующее суперлуние ожидается 3 января 2026 года. Это событие полезно астрономам для уточнения параметров орбиты Луны и изучения ее влияния на приливы.

Жителям Кубани и всей России советуют не пропустить этот уникальный небесный спектакль, который подарит впечатляющие виды.