В новый парк на территории замка Нойхаузен привезли 20 альпак из Чили

«Вся команда волновалась за животных во время переезда, но наши альпаки перенесли морское путешествие удивительно спокойно. Погода благоприятствовала — штормов не было. Наша управляющая по запускам сопровождала животных на протяжении всего маршрута, обеспечивая им круглосуточный уход и комфорт. Мы с облегчением и гордостью сообщаем: все 20 альпак и 14 кроликов породы французский баран перенесли дорогу прекрасно, все живы, здоровы и полны сил. Теперь они будут отдыхать после путешествия, осваиваться на новом месте и с нетерпением ждать своих первых гостей», — поделился учредитель сети «Пача Мама» и «Тиргартен» Сергей Слабунов.