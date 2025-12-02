В новый парк на территории замка Нойхаузен привезли 20 альпак из Чили

На территорию замка Нойхаузен в Гурьевске привезли 20 альпак из Чили. Об этом сообщает пресс-служба парка «Тиргартен».
Эти альпаки — часть крупного поголовья из 250 животных, приобретённых напрямую в Чили для развития сети парков «Пача Мама», в которую входит и калининградский «Тиргартен» в южном крыле замка Нойхаузен. После перелёта из Чили в Москву и пребывания в Воронеже, где они прошли обязательный карантин и дожидались окончания стройки, животные в сопровождении стартап-управляющей Нины Воскресенской отправились в Санкт-Петербург, а далее на пароме по Балтийскому морю в свой новый дом — Калининград, — сообщили представители парка.
Всего животные преодолели более 16 тысяч километров пути. В порту Санкт-Петербурга альпаки ожидали отправления 36 часов из-за штормовой погоды в Балтийском море. На пароме их везли в Калининград почти двое суток.
«Вся команда волновалась за животных во время переезда, но наши альпаки перенесли морское путешествие удивительно спокойно. Погода благоприятствовала — штормов не было. Наша управляющая по запускам сопровождала животных на протяжении всего маршрута, обеспечивая им круглосуточный уход и комфорт. Мы с облегчением и гордостью сообщаем: все 20 альпак и 14 кроликов породы французский баран перенесли дорогу прекрасно, все живы, здоровы и полны сил. Теперь они будут отдыхать после путешествия, осваиваться на новом месте и с нетерпением ждать своих первых гостей», — поделился учредитель сети «Пача Мама» и «Тиргартен» Сергей Слабунов.
Сейчас парк альпак на территории замка Нойхаузен на завершающем этапе строительства. Его планируют открыть в декабре 2025 года.