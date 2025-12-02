Более 2 тысяч человек посетили стенд Сахалина на форуме «Дикоросы»

В ходе деловой программы были представлены обновленная акция «Твоя яркая зима на Сахалине», актуальные маршруты и лучшие предложения от туроператоров, а также кольцевой патриотический маршрут «Дорогами острова Шумшу». На одной из сессий анонсировали международный форум «Гастроострова»: планируется, что он состоится в 2026 году и привлечет гостей из государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, сахалинские повара представили блюда островной кухни, которые получили высокую оценку от гостей.