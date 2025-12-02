Более 2 тысяч человек посетили стенд Сахалина на форуме «Дикоросы»

Стенд Сахалинской области на форуме-выставке сибирского гостеприимства и туризма «Дикоросы» посетили свыше двух тысяч человек. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
В ходе деловой программы были представлены обновленная акция «Твоя яркая зима на Сахалине», актуальные маршруты и лучшие предложения от туроператоров, а также кольцевой патриотический маршрут «Дорогами острова Шумшу». На одной из сессий анонсировали международный форум «Гастроострова»: планируется, что он состоится в 2026 году и привлечет гостей из государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, сахалинские повара представили блюда островной кухни, которые получили высокую оценку от гостей.
«Мы удивили посетителей нашими специалитетами. Они смогли пополнить свой гастрономический кругозор блюдами из клоповки, лопуха и сладкой морской капусты. Мы показали, что Сахалин и Курилы — это не только природные дестинации, но и гастротуризм», — подчеркнула директор департамента туризма Министерства туризма Сахалинской области Ольга Иванова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.