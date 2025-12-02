Стали известны обстоятельства ликвидации фонда дочери Долиной

Согласно документам, президент фонда обратилась в управление с просьбой оказать содействие в ликвидации организации в судебном порядке в связи с тем, что «некоммерческая организация деятельности не ведет, уставные цели не могут быть достигнуты, дальнейшая деятельность нецелесообразна, кроме того, отсутствуют денежные средства по счетам и сами денежные средства».