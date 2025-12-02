В Сорочинске Оренбургской области школьники встретились с сотрудниками вуза

Ученики школы № 7 им. С. П. Ионова города Сорочинска Оренбургской области встретились с представителями Оренбургского государственного университета (ОГУ). Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Сорочинского городского округа.
Перед ребятами выступили заведующая кафедрой биотехнологии животного сырья и аквакультуры, доктор технических наук, профессор Елена Мирошникова и доцент той же кафедры, кандидат технических наук Азамат Аринжанов. Они подробно рассказали школьникам о таких развивающихся областях, как биотехнология, переработка животного сырья, аквакультура и устойчивое использование биоресурсов. Особый акцент был сделан на практическом применении научных знаний: от создания новых функциональных продуктов питания до разработки экологически чистых технологий и решения задач импортозамещения в агропромышленном комплексе России.
«Сегодня как никогда страна нуждается в высококвалифицированных инженерных и научных кадрах в сфере биотехнологий. Это направление является стратегическим для экономической и продовольственной безопасности. Нацпроект “Молодежь и дети” ставит перед нами, вузами, четкую задачу — не просто ждать абитуриентов, а активно выходить в школы, зажигать в ребятах интерес к науке, показывать им реальные перспективы и карьерные траектории. Мы видим огромный потенциал в оренбургских школьниках, и наша задача — помочь им этот потенциал реализовать», — подчеркнула Елена Мирошникова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.