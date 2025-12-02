В Сорочинске Оренбургской области школьники встретились с сотрудниками вуза

«Сегодня как никогда страна нуждается в высококвалифицированных инженерных и научных кадрах в сфере биотехнологий. Это направление является стратегическим для экономической и продовольственной безопасности. Нацпроект “Молодежь и дети” ставит перед нами, вузами, четкую задачу — не просто ждать абитуриентов, а активно выходить в школы, зажигать в ребятах интерес к науке, показывать им реальные перспективы и карьерные траектории. Мы видим огромный потенциал в оренбургских школьниках, и наша задача — помочь им этот потенциал реализовать», — подчеркнула Елена Мирошникова.