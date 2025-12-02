Компания Hyper представила технологии развития электромобильности в Саудовской Аравии

«В развитии электродвижения Саудовская Аравия сталкивается с теми же вызовами, что и Россия. Наши страны придерживаются схожих целей в области развития электротранспортной отрасли. Рынок в Саудовской Аравии находится на ранней стадии, но демонстрирует устойчивый рост. Помимо премиальных электромобилей, на дорогах начинают появляться более массовые бренды, инфраструктура развивается не только в центральных районах. Для ускоренного развития необходима консолидация усилий по внедрению электротранспорта в коммерческом и муниципальном сегментах. Модель Hyper является универсальной и позволит нашим партнерам на базе платформенных IT-решений синхронно развивать транспорт и инфраструктуру, централизованно управлять процессом внедрения, а также решать задачи по балансировке региональных энергосистем и климатическому менеджменту», — говорится в сообщении.