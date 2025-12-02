Компания Hyper представила технологии развития электромобильности в Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Компания Hyper группы «Роснано» представила в Эр-Рияде уникальные цифровые решения для развития электрологистики и зарядной инфраструктуры электромобилей, которые могут стать одним из инструментов реализации национальной программы трансформации Королевства Саудовская Аравия «Vision 2030», сообщает пресс-служба «Роснано». Презентация состоялась в столице королевства в рамках Российско-Саудовского делового форума.
«В развитии электродвижения Саудовская Аравия сталкивается с теми же вызовами, что и Россия. Наши страны придерживаются схожих целей в области развития электротранспортной отрасли. Рынок в Саудовской Аравии находится на ранней стадии, но демонстрирует устойчивый рост. Помимо премиальных электромобилей, на дорогах начинают появляться более массовые бренды, инфраструктура развивается не только в центральных районах. Для ускоренного развития необходима консолидация усилий по внедрению электротранспорта в коммерческом и муниципальном сегментах. Модель Hyper является универсальной и позволит нашим партнерам на базе платформенных IT-решений синхронно развивать транспорт и инфраструктуру, централизованно управлять процессом внедрения, а также решать задачи по балансировке региональных энергосистем и климатическому менеджменту», — говорится в сообщении.
Интерес к российским решениям усиливается на фоне большого роста продаж электромобилей в Саудовской Аравии: по итогам 2024 года рынок электрокаров в стране увеличился примерно в 10 раз. Согласно национальной программе «Vision 2030» и «Saudi Green Initiative», к 2030 году 30% всего автопарка в крупнейшем городе королевства — Эр-Рияде — должны составлять электрические автомобили. Кроме того, власти планируют создание «электрокоридоров» для поездок между городами, что предполагает развертывание масштабной зарядной инфраструктуры в ближайшие годы.
В сообщении отмечается, что комплексная модель развития рынка электромобильности и линейка платформенных IT-продуктов компании Hyper позволяют планировать внедрение и оптимальное размещение зарядной инфраструктуры, управлять сетями электрозарядных станций и трафиком на уровне региона, а также балансировать создаваемую энергосистему с учетом роста числа электромобилей.
В Саудовской Аравии действуют меры поддержки развития электромобильности: отсутствуют таможенные пошлины на импорт электрокаров, обсуждаются льготные тарифы на электроэнергию для владельцев электромобилей и дополнительные стимулирующие инструменты. Ключевым драйвером развития электрологистики власти Саудовской Аравии считают локализацию производства и формирование собственной электромобильной промышленности. Государственный фонд национального благосостояния (PIF) инвестирует в создание первого национального электрического бренда Ceer, а также в компанию Lucid Group, строящую завод в Джидде с плановой мощностью 155 тыс. электромобилей в год.
Встраивание решений Hyper в существующую и перспективную инфраструктуру, как ожидается, позволит Саудовской Аравии более эффективно планировать развитие электрологистики и достигать целей «Vision 2030», отмечают в «Роснано».
О форуме.
Российско-Саудовский деловой форум приурочен к девятому заседанию Совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Выставочную экспозицию форума организовала платформа «Территория инноваций» Фонда Росконгресс, участником которой выступила компания Hyper Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано».