Казань поздравила мам: 73 теплых слова прозвучали с городских билбордов в честь праздника

В День матери, 30 ноября Казань наполнилась теплыми поздравлениями для всех мам. В рамках праздничной акции на 15 городских билбордах было размещено 73 поздравления от жителей города.
Сообщения транслировались с высокой частотой — в среднем 60 раз в час, обеспечивая максимальный охват.
Напомним, конкурс на лучшее поздравление ко Дню мам стартовал в середине ноября. Заявки принимались до 21 ноября.
Отметим, поздравления на билбордах города становятся доброй традицией, 50 теплых поздравлений также были опубликованы на баннерах ко Дню отца.