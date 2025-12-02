Ричмонд
Казань поздравила мам: 73 теплых слова прозвучали с городских билбордов в честь праздника

Теплые слова для близких опубликовали на 15 баннерах.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В День матери, 30 ноября Казань наполнилась теплыми поздравлениями для всех мам. В рамках праздничной акции на 15 городских билбордах было размещено 73 поздравления от жителей города.

Сообщения транслировались с высокой частотой — в среднем 60 раз в час, обеспечивая максимальный охват.

Напомним, конкурс на лучшее поздравление ко Дню мам стартовал в середине ноября. Заявки принимались до 21 ноября.

Отметим, поздравления на билбордах города становятся доброй традицией, 50 теплых поздравлений также были опубликованы на баннерах ко Дню отца.