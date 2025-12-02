В ижевском вузе открыли лабораторию защищенных информационных систем

Лаборатория защищенных информационных систем начала работать в Ижевском государственном техническом университете (ИжГТУ) при поддержке российского разработчика программного обеспечения «Группа Астра». Подготовка высококвалифицированных кадров для ИТ-отрасли — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития Удмуртской Республики.
Лабораторию организовали на кафедре «Информационная безопасность» факультета «Информационные технологии». Она станет площадкой для практической подготовки студентов, обучающихся по таким дисциплинам, как безопасность операционных систем, автоматизация процессов на основе информационных технологий, комплексное обеспечение информационной безопасности. Также там будут проходить подготовку слушатели программ дополнительного профессионального образования по Astra Linux. «Группа Астра» оснастила лабораторию современными российскими компьютерами с предустановленной операционной системой Astra Linux и другими программными продуктами из своей экосистемы. Всего там расположены 16 рабочих мест.
«Выпускники ИжГТУ в большинстве своем остаются в регионе и работают на крупных промышленных и коммерческих предприятиях. Многие из них уже сейчас используют программное обеспечение “Группы Астра”. Предприятия очень нуждаются в специалистах со знаниями наших продуктов. Открывая лабораторию, мы решаем не только свои задачи: подготовка студентов ИТ-специальностей в области отечественных программных решений в целом ускорит процесс импортозамещения», — отметил директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра» Роман Борисов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.