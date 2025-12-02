В ижевском вузе открыли лабораторию защищенных информационных систем

«Выпускники ИжГТУ в большинстве своем остаются в регионе и работают на крупных промышленных и коммерческих предприятиях. Многие из них уже сейчас используют программное обеспечение “Группы Астра”. Предприятия очень нуждаются в специалистах со знаниями наших продуктов. Открывая лабораторию, мы решаем не только свои задачи: подготовка студентов ИТ-специальностей в области отечественных программных решений в целом ускорит процесс импортозамещения», — отметил директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра» Роман Борисов.