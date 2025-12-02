Карты крупных белорусских могут не работать три часа из-за сбоя

В пятницу, 5 декабря, в период с 02.00 до 05.00 на аппаратно-программном комплексе центра будут проводиться технологические работы. В связи с этим в названный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в облуживании карт банков, которые пользуются услугами центра.