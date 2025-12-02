Ричмонд
Карты крупных белорусских могут не работать три часа из-за сбоя

Белорусов предупредили о возможных проблемах с картами и наличными.

Источник: Комсомольская правда

Карты крупных белорусских могут не работать три часа из-за сбоя. Подробности озвучили в пресс-службе организации «Банковский процессинговый центр».

В пятницу, 5 декабря, в период с 02.00 до 05.00 на аппаратно-программном комплексе центра будут проводиться технологические работы. В связи с этим в названный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в облуживании карт банков, которые пользуются услугами центра.

В пресс-службе обратили внимание, что проблемы могут возникнуть в момент проведения операция по картам в торговых и сервисных организациях, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах в течение указанного временного промежутка.

Напомним, что партнерами Банковского процессингового центра являются крупные белорусские банки, в том числе «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Паритетбанк», «Банк “Решение”, “Нео Банк Азия”, “Цептер Банк”, “БСБ Банк” и другие.

Ранее Минтруда раскрыло самые востребованные профессии в Беларуси в ближайшие пять лет.

Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 января 2026 года в связи с ростом базовой величины до 45 рублей: штрафы, госпошлины, пособия, оплата арендных квартир.

Кстати, минимальная зарплата в Беларуси увеличится до 858 рублей.