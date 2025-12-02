Новую пещеру в Краснодарском крае нанесли на карту

«Привходоваячасть пещеры достаточно просторная, на этот раз удалось проползти вдоль водотока до конечного завала, вода находит себе путь под ним, а человеку двигаться уже некуда. Пещера имеет уникальное строение: вода полностью растворила слой гипса и нижняя часть этой полости промыта в подстилающей толще известняков. Потолок состоит из легкоратворимого обвалоопасного гипса, а основание — из прочного известняка», — отметил спелеолог Андрей Остапенко.