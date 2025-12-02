Новую пещеру в Краснодарском крае нанесли на карту. Спелеологи Андрей Остапенко и Семен Поляков Краснодарского отделения Русского географического общества провели исследовательскую выездную работу в долину реки Кизинчи.
Новую пещеру обнаружили во время предыдущего похода. Спелеологи выполнили фотосъемку, провели детальную топографическую съемку, обследовали соседний карстовый провал.
Предварительно, длина пещеры составляет 115 метров Глубина оценивается в 45−50 метров.
«Привходоваячасть пещеры достаточно просторная, на этот раз удалось проползти вдоль водотока до конечного завала, вода находит себе путь под ним, а человеку двигаться уже некуда. Пещера имеет уникальное строение: вода полностью растворила слой гипса и нижняя часть этой полости промыта в подстилающей толще известняков. Потолок состоит из легкоратворимого обвалоопасного гипса, а основание — из прочного известняка», — отметил спелеолог Андрей Остапенко.
Новая пещера получила имя Вячеслава Исаева. Одного из старейших исследователей подземного мира Краснодарского края, первооткрыватель многих пещер не стало осенью 2025 года Участники экспедиции назвали новую пещеру «Провал имени Исаева».