Мэр Омска Шелест отчитался об обустройстве ливнёвок на 26 участках

Всего за сезон обустроили 26 объектов.

Источник: Om1 Омск

Мэр Омска Сергей Шелест подвёл итоги по обустройству ливнёвой канализации в городе. В этом году ливнёвки сделали на 26 участках города. Работы прошли в разных районах.

В Кировском округе проложили канавы с трубами на улицах Новоомской, Южной, в переулке Пикетном и на участке от улицы Седова до Луначарского. Также установили железобетонные лотки с трубами на улице Дунаевского.

В Советском округе работы шли на улицах 50 лет Профсоюзов, Малиновского, 2-й Кольцевой и других.

В Октябрьском округе улучшения коснулись улицы Свободы, пересечений 5-й Кордной и 3-й Молодёжной, а также ряда других участков. Работы были проведены и в Ленинском округе на улицах Всеволода Иванова и Волго-Донской, а также в Центральном, на улицах 30-й Северной, Вавилова, Ленина и Гусарова.

Все работы включали прокладку труб, восстановление дорог и благоустройство после завершения строительства.