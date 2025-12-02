Мэр Омска Шелест отчитался об обустройстве ливнёвок на 26 участках

Мэр Омска Сергей Шелест подвёл итоги по обустройству ливнёвой канализации в городе. В этом году ливнёвки сделали на 26 участках города. Работы прошли в разных районах.
В Кировском округе проложили канавы с трубами на улицах Новоомской, Южной, в переулке Пикетном и на участке от улицы Седова до Луначарского. Также установили железобетонные лотки с трубами на улице Дунаевского.
В Советском округе работы шли на улицах 50 лет Профсоюзов, Малиновского, 2-й Кольцевой и других.
В Октябрьском округе улучшения коснулись улицы Свободы, пересечений 5-й Кордной и 3-й Молодёжной, а также ряда других участков. Работы были проведены и в Ленинском округе на улицах Всеволода Иванова и Волго-Донской, а также в Центральном, на улицах 30-й Северной, Вавилова, Ленина и Гусарова.
Все работы включали прокладку труб, восстановление дорог и благоустройство после завершения строительства.