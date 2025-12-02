Мэр Омска Шелест отчитался об обустройстве ливнёвок на 26 участках

В Октябрьском округе улучшения коснулись улицы Свободы, пересечений 5-й Кордной и 3-й Молодёжной, а также ряда других участков. Работы были проведены и в Ленинском округе на улицах Всеволода Иванова и Волго-Донской, а также в Центральном, на улицах 30-й Северной, Вавилова, Ленина и Гусарова.