В Кирове началась программа подготовки специалистов по работе с дронами

Программа подготовки специалистов по работе с дронами стартовала в Вятском государственном университете в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Первая группа из семи сотрудников компании «Газпром газораспределение Киров» уже начала обучение по программе «Основы пилотирования беспилотных воздушных судов массой до 30 кг с учетом отраслевого сценария применения». Занятия включают как теоретическую подготовку, так и отработку практических навыков. Среди них организация полетов, обработка данных аэрофотосъемки, распознавание объектов и выявление нарушений, а также техобслуживание и ремонт беспилотных систем. Сотрудники уже освоили пайку микроплат и выполнили свой первый полет на реальном дроне.
«“Газпром газораспределение Киров”» идет в ногу со временем, осваивая современные технологии. Поэтому мы организовали для сотрудников специальное обучение. В перспективе внедрение таких технологий окажет существенную помощь специалистам при выявлении дефектов и нарушений даже в самых труднодоступных местах. Что в конечном счете позволит повысить надежность транспортировки газа и минимизировать риски аварий«, — отметил генеральный директор компании “Газпром газораспределение Киров” Александр Чиликин.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.