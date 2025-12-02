В Кирове началась программа подготовки специалистов по работе с дронами

Первая группа из семи сотрудников компании «Газпром газораспределение Киров» уже начала обучение по программе «Основы пилотирования беспилотных воздушных судов массой до 30 кг с учетом отраслевого сценария применения». Занятия включают как теоретическую подготовку, так и отработку практических навыков. Среди них организация полетов, обработка данных аэрофотосъемки, распознавание объектов и выявление нарушений, а также техобслуживание и ремонт беспилотных систем. Сотрудники уже освоили пайку микроплат и выполнили свой первый полет на реальном дроне.