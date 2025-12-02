Власти Башкирии без торгов выделили землю под проект на 21 млн рублей: это будет придорожная гостиница

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился выделить земельный участок для строительства гостиницы в Белорецком районе. Земля будет предоставлена компании «Батыр» без проведения торгов для реализации приоритетного инвестиционного проекта.
Участок площадью четыре тысячи квадратных метров расположен на улице Транспортной в селе Инзер вдоль автодороги Уфа — Инзер — Белорецк. Земля имеет вид разрешенного использования «гостиничное обслуживание», ее кадастровая стоимость составляет 1,2 миллиона рублей. Министерству земельных и имущественных отношений республики поручено заключить с инвестором договор аренды.
Проект был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии этим летом. Общий объем инвестиций в строительство гостиницы оценивается в 21 миллион рублей. Предполагается, что реализация проекта позволит создать 20 новых рабочих мест.
Согласно данным Корпорации развития республики, инвестор планирует построить современную гостиницу на десять комфортабельных номеров.
