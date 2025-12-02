В Таганроге автопарк энергетиков пополнился пятью спецмашинами

Автопарк энергетиков в Таганроге пополнился пятью современными мащинами. Теперь специалисты будут использовать бригадные автомобили марки «Соболь», электролабораторию и два автогидроподъемника, сообщила глава города Светлана Камбулова.
— Транспорт закупили для повышения надежности электроснабжения. Программа реализуется при поддержке регионального правительства, — рассказала Светлана Камбулова.
Новая спецтехника позволит быстрее устранять неисправности на электросетях. Напомним, ранее донские энергетики сообщили о готовности региона к зимнему периоду.
