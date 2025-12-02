Ричмонд
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей

Смерчи могут образоваться над морем у берегов Сочи и Сириуса.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 2 декабря есть высокая опасность формирования смерчей над морем. Как сообщили в мэрии курорта со ссылкой на метеорологов, воронки могут образоваться на участке от Магри до Веселого, включая федеральную территорию «Сириус».

В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина переведены в усиленный режим работы. Ситуация находится на контроле городского оперативного штаба.

Местные власти призывают жителей и гостей курорта соблюдать максимальную осторожность. Рекомендуется воздержаться от пребывания у воды, не оставлять личный автотранспорт под деревьями, рекламными щитами или другими потенциально неустойчивыми конструкциями. Также необходимо принять все возможные меры предосторожности для обеспечения личной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.