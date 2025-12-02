В Чебоксарах проведут тренинг по психологии и мотивации команды

Тренинг «Психология управления и мотивация подчиненных» состоится 4 декабря в Чебоксарах при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Чувашской Республики.
Мероприятие объединит руководителей, HR-специалистов и предпринимателей. Спикером выступит практик, руководивший масштабными командами и операционными процессами розничных сетей, Елена Шорникова. В программу включены разбор мотивационных инструментов, работа с психологическими типами сотрудников, управление командной динамикой и эмоциональным состоянием лидера, а также интеграция полученных знаний в реальный управленческий стиль.
Участников ждут практические инструменты, живой диалог и возможность получить персональные рекомендации по управлению мотивацией сотрудников и командной энергией. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.