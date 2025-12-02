Ричмонд
Режим работы станции метро «Балтийская» изменится с 5 декабря

В связи с капитальным ремонтом эскалатора с 5 декабря изменится режим работы вестибюля станции метро «Балтийская», сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Источник: Коммерсантъ

С 08:10 до 09:20 вход в вестибюль будет закрыт, с 17:00 до 19:00 — ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала. Работы продлятся до 27 февраля 2026 года.

На период проведения ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться соседними станциями метро. В частности, до «Технологического института» можно доехать на автобусе № 71 или троллейбусах № 3, 8.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на Октябрьском электровагоноремонтном заводе завершили сборку первого состава модели «Балтиец-2», оформленного в цветовой гамме «синей» линии петербургского метрополитена.