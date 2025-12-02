В Красноярске пройдет закрытие Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Торжественное закрытие Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух», которая проходила по национальному проекту «Экологическое благополучие», состоится 6 декабря в Красноярске. Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Мероприятие станет финалом масштабного проекта, в котором Красноярск одержал победу в главной номинации «Город-лидер». На территории оздоровительного лагеря «Гренада» состоится церемония награждения дипломами и призами самых активных участников акции. Все желающие смогут присоединиться к практическому уроку на базе передвижной лаборатории и увидеть, как экологи отбирают пробы для анализа состояния окружающей среды.
Завершится мероприятие восхождением по самой длинной лестнице в России на Торгашинский хребет. Сопровождать участников в походе будет амбассадор и главный активист акции, основатель проекта «Красноярский хайкинг» Анатолий Безверхий. На старте и финише будет организована общая фотосъемка.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.