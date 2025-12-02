В Чернобыле обнаружили черный гриб, который «питается» радиацией

Находку обнаружили на стенах разрушенного энергоблока. Название гриба — Cladosporium sphaerospermum. Некоторые ученые, согласно материалу, опубликованному в ScienceAlert, полагают, что темный пигмент гриба (меланин) позволяет использовать ионизирующее излучение, как растения питаются от света для фотосинтеза.
Результаты исследования показали, что под действием излучения гриб не только мог выживать, но и рос при этом быстрее. Процесс назвали радиосинтезом. Но на данный момент точные механизмы его действия неизвестны.