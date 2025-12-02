Белоруска нарастила волосы и через суд получила за это моральную компенсацию

В конце апреля мозырянка попала к первому мастеру для снятия волос и потребовала вернуть деньги за некачественную процедуру. Та ей отдала 140 рублей, сказав, что еще 70 были потрачены на материалы. Это не устроило белоруску, и она пошла в суд, требуя кроме своих денег еще компенсацию морального вреда.