Белоруска нарастила волосы и через суд получила за это моральную компенсацию

В Мозыре в суде рассматривали дело о некачественном наращивании волос, пишет портал «Правда Гомель».
Так, в начале апреля 30-летняя мозырянка пришла к мастеру, чтобы снять ранее наращенные волосы и сделать процедуру биопротеинового наращивания новых прядей. За услугу она заплатила 210 белорусских рублей, но без чека.
После наращивания у женщины стала болеть, а потом еще чесаться голова, волосы начали выпадать клочьями. Белоруска связалась с мастером, но та сослалась на особенности организма, посоветовала пропить курс витаминов.
Так как зуд не прекращался, девушка обратилась к другому мастеру, уже в официальный салон красоты. Там ей сказали, что наращенные волосы нужно срочно снять. И пояснили, что процедура была выполнена некачественно, что и привело ко всем неприятным последствия.
В конце апреля мозырянка попала к первому мастеру для снятия волос и потребовала вернуть деньги за некачественную процедуру. Та ей отдала 140 рублей, сказав, что еще 70 были потрачены на материалы. Это не устроило белоруску, и она пошла в суд, требуя кроме своих денег еще компенсацию морального вреда.
Суд удовлетворил исковые требования полностью. Ответчице сказали заплатить остаток уплаченной суммы — 70 рублей и 200 рублей за моральный вред. Также в доход государства ответчица обязана выплатить госпошлину — 210 рублей.
