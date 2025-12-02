Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоруска нарастила волосы и через суд получила за это моральную компенсацию

Жительница Мозыря судилась с мастером из-за некачественного наращивания волос.

Источник: Комсомольская правда

В Мозыре в суде рассматривали дело о некачественном наращивании волос, пишет портал «Правда Гомель».

Так, в начале апреля 30-летняя мозырянка пришла к мастеру, чтобы снять ранее наращенные волосы и сделать процедуру биопротеинового наращивания новых прядей. За услугу она заплатила 210 белорусских рублей, но без чека.

После наращивания у женщины стала болеть, а потом еще чесаться голова, волосы начали выпадать клочьями. Белоруска связалась с мастером, но та сослалась на особенности организма, посоветовала пропить курс витаминов.

Так как зуд не прекращался, девушка обратилась к другому мастеру, уже в официальный салон красоты. Там ей сказали, что наращенные волосы нужно срочно снять. И пояснили, что процедура была выполнена некачественно, что и привело ко всем неприятным последствия.

В конце апреля мозырянка попала к первому мастеру для снятия волос и потребовала вернуть деньги за некачественную процедуру. Та ей отдала 140 рублей, сказав, что еще 70 были потрачены на материалы. Это не устроило белоруску, и она пошла в суд, требуя кроме своих денег еще компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования полностью. Ответчице сказали заплатить остаток уплаченной суммы — 70 рублей и 200 рублей за моральный вред. Также в доход государства ответчица обязана выплатить госпошлину — 210 рублей.

Тем временем семейная пара из Минска организовала нелегальный бизнес на миллион рублей.