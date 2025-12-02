Башкирии выделили 117 миллионов рублей: средства направят на поддержку сельских медработников

Башкирия получила дополнительно 117 миллионов рублей на реализацию федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в текущем году. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
По его словам, решение о выделении средств приняло Министерство финансов России. Он отметил, что регион получает дополнительные ассигнования в рамках этих программ уже третий год подряд. Это стало возможным благодаря тому, что республика осваивает выделенные федеральные средства в числе первых в стране.
Министр пояснил, что дополнительные средства позволят еще 94 врачам и 28 средним медработникам получить единовременные выплаты, которые составляют от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. Перечисление средств запланировано уже на декабрь текущего года.
Рахматуллин также добавил, что с начала 2025 года поддержку по «земским» программам уже получили 129 медицинских специалистов на общую сумму 144,5 миллиона рублей.
