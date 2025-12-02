Башкирии выделили 117 миллионов рублей: средства направят на поддержку сельских медработников

По его словам, решение о выделении средств приняло Министерство финансов России. Он отметил, что регион получает дополнительные ассигнования в рамках этих программ уже третий год подряд. Это стало возможным благодаря тому, что республика осваивает выделенные федеральные средства в числе первых в стране.