Омичей будут штрафовать за вынос снега на дорогу

За такие действия предусмотрена административная ответственность по статье 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно санкциям этой статьи, гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — 25 тысяч рублей, а юридическим лицам — 300 тысяч рублей.