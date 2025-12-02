Ричмонд
Омичей будут штрафовать за вынос снега на дорогу

Жителей призывают складировать снег в местах, где это не будет угрожать безопасности дорожного движения.

Источник: Om1 Омск

После снегопадов многие жители частного сектора, убирая территорию, склонны складировать снег на автомобильных дорогах, что приводит к загрязнению проезжей части и создаёт препятствия для движения транспорта. Об этом сообщают в омской Госавтоинспекции.

За такие действия предусмотрена административная ответственность по статье 12.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно санкциям этой статьи, гражданам грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам — 25 тысяч рублей, а юридическим лицам — 300 тысяч рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан складировать снег в местах, где это не будет угрожать безопасности дорожного движения.