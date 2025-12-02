Ричмонд
В Омске скончался известный профессор медицины

Ушел из жизни доктор медицинских наук Виталий Ляпин.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 1 декабря ушел из жизни профессор, доктор медицинских наук Виталий Ляпин. Об утрате на своей странице «Вконтакте» сообщил его коллега, завкафедрой экстремальной и доказательной медицины ОГМУ Николай Николаев.

«Ему было всего 58 лет, тем неожиданней потеря. Это был замечательный человек, яркий и талантливый ученый. Будем помнить!» — написал он.

На кафедре экстремальной и доказательной медицины Виталий Ляпин преподавал «Медицину катастроф».

Помимо высшего медицинского образования, полученного в омском меде, Виталий Ляпин имел также юридическое. В 2011 году он окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности «юриспруденция». Помимо Омского медуниверситета Ляпин работал в СибГУФК, в 2016 году претендовал на должность ректора этого вуза.

О дате, месте и времени прощания с профессором будет сообщено дополнительно.