В Омске скончался известный профессор медицины

В Омске 1 декабря ушел из жизни профессор, доктор медицинских наук Виталий Ляпин. Об утрате на своей странице «Вконтакте» сообщил его коллега, завкафедрой экстремальной и доказательной медицины ОГМУ Николай Николаев.
«Ему было всего 58 лет, тем неожиданней потеря. Это был замечательный человек, яркий и талантливый ученый. Будем помнить!» — написал он.
На кафедре экстремальной и доказательной медицины Виталий Ляпин преподавал «Медицину катастроф».
Помимо высшего медицинского образования, полученного в омском меде, Виталий Ляпин имел также юридическое. В 2011 году он окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности «юриспруденция». Помимо Омского медуниверситета Ляпин работал в СибГУФК, в 2016 году претендовал на должность ректора этого вуза.
О дате, месте и времени прощания с профессором будет сообщено дополнительно.