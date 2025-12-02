В Омске скончался известный профессор медицины

Помимо высшего медицинского образования, полученного в омском меде, Виталий Ляпин имел также юридическое. В 2011 году он окончил Кисловодский институт экономики и права по специальности «юриспруденция». Помимо Омского медуниверситета Ляпин работал в СибГУФК, в 2016 году претендовал на должность ректора этого вуза.