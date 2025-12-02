Метод ученых РФ поможет точнее оценивать уровень загрязнения пляжей пластиком

Работа этого подхода была проверена на данных, которые собирались учеными в 2019—2025 годах при наблюдениях за состоянием 147-километровой береговой линии в Калининградской области. Проведенные исследователями замеры показали, что на долю пластика по массе и числу частиц приходится 80% и 89% от всего найденного в прибрежной зоне мусора. При этом в среднем на каждый квадратный метр пляжей приходилось всего 0,11 частиц мусора, что указывает на чистоту прибрежных территорий.