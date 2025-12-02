Нелегальный автосервис снесут на улице Беринга

— Участок земли площадью 164 квадратных метра когда-то сдали в аренду. По договору там можно было поставить только временный торговый павильон, но арендатор построил капитальную автомастерскую. Срок аренды закончился, но предприниматель не стал убирать свою постройку и продолжал там работать, ремонтируя машины, — рассказали в пресс-службе Комитета по контролю имущества.