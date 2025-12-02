Ричмонд
Нелегальный автосервис снесут на улице Беринга

Арендатор несколько лет игнорировал требования освободить участок.

В Петербурге на улице Беринга начали разбирать незаконно построенную автомастерскую. Владелец мастерской несколько лет не выполнял их требования, поэтому теперь здание сносят принудительно.

— Участок земли площадью 164 квадратных метра когда-то сдали в аренду. По договору там можно было поставить только временный торговый павильон, но арендатор построил капитальную автомастерскую. Срок аренды закончился, но предприниматель не стал убирать свою постройку и продолжал там работать, ремонтируя машины, — рассказали в пресс-службе Комитета по контролю имущества.

Комитет несколько раз требовал освободить землю, но владелец мастерской эти требования игнорировал. Когда все законные сроки истекли, власти начали принудительный снос. После город подаст в суд на бывшего арендатора, чтобы взыскать с него деньги, потраченные на демонтаж.