СМИ рассказали о неожиданном нападении на россиян

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На россиян нападают осы из-за теплой осени, пишет Life.
«Осы атакуют россиян из-за аномально теплой погоды. Насекомые “стрессуют” и становятся более агрессивными», — говорится в публикации.
Отмечается, что они должны были осенью уйти в спячку, но из-за теплой погоды сбился их цикл.
Кроме того, осы стали агрессивными из-за стресса на фоне изменения температур и нехватки пищи. На необычное поведение насекомых пожаловались жители центральных и южных регионов России, подчеркнули в материале.
Накануне врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж рассказал РИА Новости, что теплая погода в декабре особенно опасна для людей с сахарным диабетом, поскольку резкое изменение температуры создает существенные риски скачков сахара в крови.