Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали о неожиданном нападении на россиян

Life: россиян атакуют осы из-за аномальных температур.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На россиян нападают осы из-за теплой осени, пишет Life.

«Осы атакуют россиян из-за аномально теплой погоды. Насекомые “стрессуют” и становятся более агрессивными», — говорится в публикации.

Отмечается, что они должны были осенью уйти в спячку, но из-за теплой погоды сбился их цикл.

Кроме того, осы стали агрессивными из-за стресса на фоне изменения температур и нехватки пищи. На необычное поведение насекомых пожаловались жители центральных и южных регионов России, подчеркнули в материале.

Накануне врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж рассказал РИА Новости, что теплая погода в декабре особенно опасна для людей с сахарным диабетом, поскольку резкое изменение температуры создает существенные риски скачков сахара в крови.