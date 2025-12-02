В Томске создали модель для тестирования препаратов против метастазов

Модель для проверки эффективности препаратов против метастазов разработали ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в Томской области. Такая работа ведется при поддержке программы «Приоритет 2030» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
Трехмерная модель метастаза рака молочной железы в печени была получена методом культивирования клеток. Она позволяет в режиме реального времени видеть, как единичная клетка в результате деления формирует вторичный опухолевый очаг — метастаз — или как этот процесс замедляется под действием тестируемого препарата. В дальнейшем специалисты намерены усовершенствовать полученную модель. Также они приступят к ее использованию по прямому назначению — для поиска перспективных лекарственных средств против метастазов.
«Стандартные двумерные модели, представляющие собой единичный слой клеток, не способны адекватно описывать процесс метастазирования. Поэтому для испытаний противометастатических препаратов традиционно используют лабораторных животных, но на этапе доклинических исследований многие вещества отсеиваются из-за значительных биологических различий между мышью и человеком», — подчеркнула научный сотрудник центра биологических исследований и биоинженерии СибГМУ Ксения Невская.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.