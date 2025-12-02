В Томске создали модель для тестирования препаратов против метастазов

Трехмерная модель метастаза рака молочной железы в печени была получена методом культивирования клеток. Она позволяет в режиме реального времени видеть, как единичная клетка в результате деления формирует вторичный опухолевый очаг — метастаз — или как этот процесс замедляется под действием тестируемого препарата. В дальнейшем специалисты намерены усовершенствовать полученную модель. Также они приступят к ее использованию по прямому назначению — для поиска перспективных лекарственных средств против метастазов.