С 1 декабря в Ростовской области изменился тариф на капремонт многоэтажек

С 1 декабря 2025 года в Ростовской области изменилась плата за капремонт в многоквартирных домах. Соответствующее решение приняли накануне на заседании в донском правительстве.
Тариф обновляется ежегодно, это стандартная процедура. Теперь сумма минимального взноса составляет 15,15 рубля за квадратный метр (в 2024 году плата составляла 14,08 рубля). Предполагается, что новое увеличение «позволит выполнять существующие задачи без снижения темпов».
На практике хозяин двухкомнатной квартиры площадью 50 кв. метров вместо прежних 704 рублей будет платить 757,5 рубля.
— С учетом общероссийской ситуации размер взноса на капремонт в области остается на среднем уровне и позволяет проводить необходимые работы, не оказывая чрезмерного давления на бюджеты жителей, — отметила руководитель НКО «Фонд капитального ремонта Ростовской области» Дарья Шереметьева.
Добавим, для некоторых жителей Дона действуют льготы. В частности, полностью освобождаются от оплаты одинокие граждане старше 80 лет. Инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды получают компенсацию 50% от взноса. Малоимущие семьи могут оформить государственную субсидию на оплату ЖКУ, куда входит и платеж за капремонт.
Для получения льготы нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. При себе необходимо иметь пакет подтверждающих документов.
