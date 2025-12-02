В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных

Законопроектом предлагается закрепить функцию по ведению учета заводчиков за одной некоммерческой организацией по каждому виду животных, работающей на территории более половины субъектов. Определять ее на основании соответствия установленным критериям, а также вести учет и контроль будет федеральный орган исполнительной власти в области обращения с животными, уполномоченный правительством. В регионах будут работать структурные подразделения — другие организации, отделения или филиалы и представительства.