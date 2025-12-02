Ричмонд
При таких ценах — никто не хочет работать за копейки: В школах Молдовы не хватает 700 учителей — многие преподаватели работают сверх нормы

В школах страны больше всего не хватает учителей по математике, физике, химии, румынскому языку и для начальных классов.

Источник: Комсомольская правда

В школах Молдовы — острая нехватка учителей: есть более 700 вакансий.

Школы по всей стране сталкиваются с серьёзным дефицитом педагогов. Не хватает более 700 учителей, особенно по математике, физике, химии, румынскому языку и для начальных классов.

В ряде лицеев педагоги пенсионного возраста продолжают работать из-за отсутствия кадров, а учителя берут повышенную нагрузку. Директора школ сообщают, что распределённых молодых специалистов недостаточно.

Министерство образования отмечает, что в этом году в школы пришли 426 молодых педагогов — больше, чем в предыдущие годы. Молодые учителя получают зарплату от 10 000 леев и могут рассчитывать на государственные компенсации и единовременную выплату. Тем не менее, число выпускников и привлекательность профессии остаются низкими, что усложняет покрытие вакансий, пишет telegraph.md.

