В Воронежской области найденную в лесу медаль «За отвагу» передали внучке ветерана Великой Отечественной войны

Ольга Кикина специально приехала в Бутурлиновку из Краснодарского края.

Источник: пресс-службы администрации Бутурлиновского района

28 ноября спустя много лет после войны медаль «За отвагу» вернули в семью сержанта Петра Тимофеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бутурлиновского района.

Внучка участника Великой Отечественной войны Ольга Кикина специально приехала из Краснодарского края, чтобы принять память о подвиге деда. Награду ей передал глава муниципалитета Александр Головков.

Житель села Пузево Константин Штанько обнаружил медаль Шиповом лесу. Вместе с краеведом Федором Митрофановым и военным комиссаром Игорем Золотаревым при помощи сотрудников Министерства обороны РФ удалось установить личность героя и найти его родных.