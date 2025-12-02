Омич лишился автомобиля из-за громкого выхлопа

В Кировском округе сотрудники Госавтоинспекции остановили слишком громкий автомобиль. Как выяснилось при осмотре, в выхлопную систему «Субару Импреза» были внесены изменения.
С помощью специального технического устройства работники ГИБДД измерили уровень шума из выхлопной трубы и установили, что он не соответствует нормативу — машина «наревела» на 121, 2 децибела.
На 33-летнего водителя «Субару Импреза» завели административное дело по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». Регистрация данного автомобиля будет прекращена до устранения выявленных нарушений.
В целом за 2025 год в регионе заведено 37 административных дел по данной статье, из них 6 — за превышение шума.