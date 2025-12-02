Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич лишился автомобиля из-за громкого выхлопа

Уровень шума выхлопной трубы не соответствовал нормативу.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе сотрудники Госавтоинспекции остановили слишком громкий автомобиль. Как выяснилось при осмотре, в выхлопную систему «Субару Импреза» были внесены изменения.

С помощью специального технического устройства работники ГИБДД измерили уровень шума из выхлопной трубы и установили, что он не соответствует нормативу — машина «наревела» на 121, 2 децибела.

На 33-летнего водителя «Субару Импреза» завели административное дело по статье «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума». Регистрация данного автомобиля будет прекращена до устранения выявленных нарушений.

В целом за 2025 год в регионе заведено 37 административных дел по данной статье, из них 6 — за превышение шума.