Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черный гриб, питающийся радиацией обнаружен в Чернобыле вблизи Беларуси

Поедающий радиацию черный гриб обнаружили на Чернобыльской АЭС вблизи Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Чернобыле обнаружили черный гриб, который питается радиацией, пишет РИА Новости со ссылкой на научное издание Science Alert.

Напомним, Чернобыльская АЭС располагается в 16 километрах от границы с Беларусью. И недавно исследователи обнаружили на стенах разрушенного энергоблока черный гриб, который питается радиацией.

— Радиотрофный гриб (лат. — Cladosporium sphaerospermum) имеет черный цвет и, как считают ученые, за счет темного пигмента меланина использует ионизирующее излучение подобно тому, как растения питаются от света для фотосинтеза, — сказано в статье.

Образцы гриба были собраны учеными в Чернобыле непосредственно в областях с чрезвычайно высоким уровнем радиации. Дальнейшие исследования показали, что под действием радиации гриб не просто выживал, но и рос быстрее.

Эта способность, которая в корне не соответствует обычной реакции живых существ на излучение, может объясняться его выживанием в условиях, которые губительны для других форм жизни.

Процесс назвали радиосинтезом. Однако его точные механизмы еще остаются неизвестны.

К слову, ранее эксперты назвали район Беларуси, в котором выявили грибы с превышением нормы радиации в 82 раза.

А недавно стало известно, что земли в трех районах Гомельской области исключены из числа радиационно опасных.

А недавно МЧС Беларуси получило ответ Литвы по ЧП на Игналинской АЭС.