Черный гриб, питающийся радиацией обнаружен в Чернобыле вблизи Беларуси

В Чернобыле обнаружили черный гриб, который питается радиацией, пишет РИА Новости со ссылкой на научное издание Science Alert.
Напомним, Чернобыльская АЭС располагается в 16 километрах от границы с Беларусью. И недавно исследователи обнаружили на стенах разрушенного энергоблока черный гриб, который питается радиацией.
— Радиотрофный гриб (лат. — Cladosporium sphaerospermum) имеет черный цвет и, как считают ученые, за счет темного пигмента меланина использует ионизирующее излучение подобно тому, как растения питаются от света для фотосинтеза, — сказано в статье.
Образцы гриба были собраны учеными в Чернобыле непосредственно в областях с чрезвычайно высоким уровнем радиации. Дальнейшие исследования показали, что под действием радиации гриб не просто выживал, но и рос быстрее.
Эта способность, которая в корне не соответствует обычной реакции живых существ на излучение, может объясняться его выживанием в условиях, которые губительны для других форм жизни.
Процесс назвали радиосинтезом. Однако его точные механизмы еще остаются неизвестны.
