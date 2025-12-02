Ричмонд
За неделю в Татарстане втрое выросло число заболевших гриппом

За последнюю неделю ноября в Татарстане число заболевших гриппом выросло втрое. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Марина Патяшина.

Источник: ИА Татар-информ

«За последнюю неделю зарегистрировано 13 700 случаев ОРВИ и гриппа, из которых 363 случая гриппа. На прошлой неделе было зафиксировано 114 случаев гриппа», — отметила спикер.

По словам Патяшиной, 55% заболевших — дети.