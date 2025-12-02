Ричмонд
На глазах у 2-летнего внука: в Башкирии лже-полицейский избил гаишника

Житель Башкирии надел полицейскую форму, сел пьяный за руль и избил гаишника.

Источник: Комсомольская правда

В Учалинском районе Башкирии суд вынес приговор местному жителю, который напал на инспектора ДПС. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в минувшем июле в селе Уральск ГАИ остановила ВАЗ-2107, за рулем которого был пьяный мужчина. Он был одет в форму сотрудника полиции, а в салоне автомобиля находились пассажиры, включая его двухлетнего внука.

При проверке документов выяснилось, что водитель не является сотрудником органов внутренних дел, и он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Во время составления административных материалов правонарушитель попытался скрыться на своей машине и несколько раз ударил госавтоинспектора.

Суд назначил мужчине два года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. «Семерку» конфисковали в доход государства.

Помимо уголовного наказания, фигурант был привлечен к административной ответственности: за отказ от медосвидетельствования оштрафован на 45 тысяч рублей, лишен водительских прав на 1,5 года, а за незаконное ношение полицейской формы также оштрафован.

