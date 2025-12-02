На глазах у 2-летнего внука: в Башкирии лже-полицейский избил гаишника

При проверке документов выяснилось, что водитель не является сотрудником органов внутренних дел, и он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. Во время составления административных материалов правонарушитель попытался скрыться на своей машине и несколько раз ударил госавтоинспектора.