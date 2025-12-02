В Якутии определили победителей конкурса ледовых и снежных скульптур

Победителей международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» определили в Республике Саха (Якутия). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства региона.
В состязании приняли участие 20 команд — из Китая, Перу, Якутии, Монголии, Приморья, Новосибирска и Хабаровского края. Центральной темой блицтурнира 24 ноября стали персонажи сказок народов мира. Первое место заняла команда «Хатас» из Якутска: Максим Охлопков и Айсен Габышев создали фигуру «Ый кыыhа». С 25 по 27 ноября на территории ледового парка «Северное сияние» состоялся масштабный конкурс ледовых скульптур на тему «Легенды дикой природы». Первое место завоевала сборная команда Якутии «Омун» (Архип Скрябин и Геннадий Оллонов) с работой «Материнский инстинкт».
С 28 по 29 ноября в ледовом парке прошел конкурс снежных скульптур. Его темой стала фауна Арктики. Первое место заняла команда из Санкт-Петербурга «Лед и пламя». Александр Поляков и Иван Федив создали скульптуру «На гребне волны».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.