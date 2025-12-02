Желтый уровень погодной опасности объявили в Ростовской области из-за гололедицы и тумана. Предупреждение обозначили на прогностической карте Гидрометцентра.
С наибольшей вероятностью в отдельных территориях региона дороги будут скользкими с вечера 2 декабря до утра 3 декабря, а также в ночь на 4 декабря. Густые туманы могут сохраниться вечером 3 декабря и в течение всей последующей ночи.
Жителям Дона нужно быть осторожными в такую погоду, особая аккуратность требуется на дорогах. Водителям следует строго придерживаться ПДД, постоянно следить за дистанцией и скоростью. Пешеходы должны переходить дорогу только там, где это разрешено. В вечернее время и при плохой видимости нужно носить одежду со световозвращающими элементами.
Добавим, уровень угрозы природных явлений на карте Гидрометцентра всегда отмечают разными цветами, от белого до красного. Желтый цвет означает «потенциально опасную погоду».
