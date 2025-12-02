Желтый уровень погодной опасности объявили в Ростовской области из-за гололедицы

Жителям Дона нужно быть осторожными в такую погоду, особая аккуратность требуется на дорогах. Водителям следует строго придерживаться ПДД, постоянно следить за дистанцией и скоростью. Пешеходы должны переходить дорогу только там, где это разрешено. В вечернее время и при плохой видимости нужно носить одежду со световозвращающими элементами.