В Перми создали суспензию для круглогодичного ремонта дорог

Как сообщили в вузе, в отличие от обычных смесей и битумных эмульсий, которые склонны к быстрому расслоению и имеют срок годности не более месяца, в разработанной суспензии мелкие частицы удерживают крупные, что позволяет создавать устойчивую структуру. Это дает возможность хранить материал десятилетиями (до 40 лет в герметичной упаковке) без потери готовности к использованию и применять его даже при низких температурах.