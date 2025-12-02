В донском регионе назвали самые худшие управляющие компании. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского правительства.
В антирейтинг вошли четыре организации: ООО «Эрид», ООО «УК “Энергия”, ООО “Коммунальщик Дона” и ООО “УК “Комфорт Дона”. Административная инспекция Ростовской области зафиксировала у этих компаний наибольшее количество нарушений, носящих систематический характер.
«Такое пренебрежение обязанностями не просто портит внешний вид населенных пунктов, но и существенно снижает качество жизни граждан, создавая некомфортную и порой небезопасную среду», — подчеркнули в правительстве области.
В настоящее время инспекция оформила 510 протоколов об административных нарушениях в отношении управляющих компаний и их сотрудников. Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила 3 миллиона рублей.