Омские синоптики рассказали о существенном потеплении климата в регионе

Специалисты Обь-Иртышского УГМС заявили о существенном потеплении климата на территории региона.
«Среднегодовая температура воздуха в Омске за 130-летний период метеорологических наблюдений с 1888 по 2024 годы составила 1ºС. Но, если первые десять лет наблюдений средняя температура воздуха была близка к нулю, то за десятилетний период с 2011 по 2020 годы средняя температура воздуха достигла +2,5 градусов», — говорится в сообщении.
Особенно ощутимо стало теплеть, по данным специалистов, начиная с 1960 года. В среднем за десятилетие годовая температура воздуха повышалась на 0,35 градусов. Это, по оценке специалистов, является довольно существенным ростом.
Причем теплеет в основном за счет повышения температуры в зимнее время. Так что нынешний аномально теплый ноябрь и начало декабря вполне соответствуют этим тенденциям.