Омские синоптики рассказали о существенном потеплении климата в регионе

«Среднегодовая температура воздуха в Омске за 130-летний период метеорологических наблюдений с 1888 по 2024 годы составила 1ºС. Но, если первые десять лет наблюдений средняя температура воздуха была близка к нулю, то за десятилетний период с 2011 по 2020 годы средняя температура воздуха достигла +2,5 градусов», — говорится в сообщении.