Предприятие из Самарской области представило инновации на выставке «ЮГАГРО»

Стенд предприятия «Пегас-Агро» стал не только площадкой для демонстрации новинок, но и местом профессионального диалога. Аграрии активно делились опытом эксплуатации различных модификаций и поколений моделей линейки «Туман». Такой обмен мнениями между производителем и потребителями является ценным вкладом в развитие российского сельхозмашиностроения.