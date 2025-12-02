Предприятие из Самарской области представило инновации на выставке «ЮГАГРО»

Компания «Пегас-Агро» из Волжского района Самарской области презентовала на международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО-2025» разработки в области внесения удобрений и защиты растений. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в районной администрации.
На выставке был представлен в том числе самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-5». Также внимание посетителей привлекла обновленная версия высококлиренсного опрыскивателя «Туман-4», которая прошла всесторонние испытания в разнообразных полевых условиях.
Стенд предприятия «Пегас-Агро» стал не только площадкой для демонстрации новинок, но и местом профессионального диалога. Аграрии активно делились опытом эксплуатации различных модификаций и поколений моделей линейки «Туман». Такой обмен мнениями между производителем и потребителями является ценным вкладом в развитие российского сельхозмашиностроения.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.