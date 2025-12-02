В столичных парках заработала новогодняя почта Деда Мороза

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Новогодняя почта Деда Мороза заработала в столичных парках в рамках проекта «Зима в Москве», сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«В столичных парках в рамках проекта “Зима в Москве” снова заработала новогодняя почта зимнего волшебника. Узнать ящики можно по надписи “Московская усадьба Деда Мороза”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что самые большие новогодние почтовые ящики появились в филиалах Московской усадьбы Деда Мороза — в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино».
«В остальных зонах отдыха гостей ждут маленькие ящики, работающие по тому же принципу. Они расположены в парке искусств “Музеон”, усадьбах Воронцово и Алтуфьево, парках 50-летия Октября, “Фили”, “Красная Пресня”, “Северное Тушино”, “Сокольники”, “Ходынское поле”, Таганском, Лианозовском, парке у прудов “Радуга”, зоне отдыха “Терлецкая дубрава”, садах имени Баумана и “Эрмитаж”, а также в музее-заповеднике “Царицыно”, — добавляется в сообщении.
Уточняется, что новогодняя почта работает в столице уже восьмой год. Письма регулярно собирают снеговики-почтовики и доставляют в Московскую усадьбу Деда Мороза, где на каждое послание обязательно дадут ответ — главное, чтобы отправители указали точный обратный адрес с индексом. Письма пишут и дети, и взрослые.
«В этом году мы установили свыше 100 почтовых ящиков, через которые уже можно направить послания Деду Морозу, — это почти в три раза больше, чем в прошлом сезоне. Тогда новогодний волшебник получил около 65 тысяч писем. Их отправители — не только москвичи, но и жители регионов, а также зарубежных стран. Чаще всего письма посылали дети дошкольного и младшего школьного возраста», — рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, чьи слова приводятся в сообщении.