Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области запустили круглосуточную линию для проблем на дорогах

Все поступающие звонки оперативно передаются дорожным службам, МЧС и Госавтоинспекции.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области заработала специальная горячая линия для экстренных сообщений о проблемах на дорогах. Позвонив на единый номер 122, можно в любое время дня и ночи сообщить о сложной обстановке на трассах, вызванной непогодой, гололедицей или авариями. Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.

Все поступающие звонки оперативно передаются дорожным службам, МЧС и Госавтоинспекции для быстрого реагирования. Ранее по номеру 122 можно было решать вопросы с властями и соцподдержкой, теперь к ним добавилось и дорожное направление.

А в это время на трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе уже третий день не рассасывается многокилометровая пробка. Она образовалась из-за снегопада и гололеда, в ожидании замерли около 10 тысяч машин — как грузовиков, так и легковушек.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске проезд на шести маршрутах подорожает до 50 рублей с 25 декабря.