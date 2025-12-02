В Иркутской области запустили круглосуточную линию для проблем на дорогах

А в это время на трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе уже третий день не рассасывается многокилометровая пробка. Она образовалась из-за снегопада и гололеда, в ожидании замерли около 10 тысяч машин — как грузовиков, так и легковушек.