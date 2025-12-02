В Иркутской области запустили круглосуточную линию для проблем на дорогах

В Иркутской области заработала специальная горячая линия для экстренных сообщений о проблемах на дорогах. Позвонив на единый номер 122, можно в любое время дня и ночи сообщить о сложной обстановке на трассах, вызванной непогодой, гололедицей или авариями. Об этом КП-Иркутск рассказали в областном правительстве.
Все поступающие звонки оперативно передаются дорожным службам, МЧС и Госавтоинспекции для быстрого реагирования. Ранее по номеру 122 можно было решать вопросы с властями и соцподдержкой, теперь к ним добавилось и дорожное направление.
А в это время на трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе уже третий день не рассасывается многокилометровая пробка. Она образовалась из-за снегопада и гололеда, в ожидании замерли около 10 тысяч машин — как грузовиков, так и легковушек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске проезд на шести маршрутах подорожает до 50 рублей с 25 декабря.