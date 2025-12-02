Лидия Новосельцева стала гостем студии на радио «КП — Ростов-на-Дону»

Ростовская городская Дума 8-го созыва вступила в права. Первые сто дней позади. Что изменилось и что изменит новая команда для города? Об этом в эксклюзивном интервью на радио «КП — Ростов-на-Дону» (89,8 FM) рассказала председатель гордумы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева.
В нашей радиостудии мы поговорили о городском бюджете на 2026-й и ближайшие три года, а также об итогах работы делегации на Международном форуме стран БРИКС и реальных шагах новой команды по развитию донской столицы. Обсудили, какую пользу уже принесли и продолжат в будущем города-побратимы донской столицы. А также о том, как искусственный интеллект поможет управлять городом и как ростовчанам быстрее всего обратиться за помощью к своему депутату.
Подробнее об этом и многом другом слушайте во вторник, 2 декабря, в передаче «Диалоги». Эфир на радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM стартует сегодня, в 17:30.
