Лидия Новосельцева стала гостем студии на радио «КП — Ростов-на-Дону»

В нашей радиостудии мы поговорили о городском бюджете на 2026-й и ближайшие три года, а также об итогах работы делегации на Международном форуме стран БРИКС и реальных шагах новой команды по развитию донской столицы. Обсудили, какую пользу уже принесли и продолжат в будущем города-побратимы донской столицы. А также о том, как искусственный интеллект поможет управлять городом и как ростовчанам быстрее всего обратиться за помощью к своему депутату.