«СтройТраст» вновь получит 22,3 миллиона на благоустройство парка Победы в Омске

Крупный омский подрядчик ООО «СтройТраст» вновь получил контракт на благоустройство парка Победы на Левобережье. Стоимость нового этапа работ составит 22,3 миллиона рублей — именно такова была начальная цена контракта, по которой компания и стала единственным участником аукциона.
Ранее торги по этому лоту провалились: ни один подрядчик не подал заявку. Лишь со второй попытки муниципалитету удалось найти исполнителя — и им снова оказался «СтройТраст». В рамках нового этапа подрядчик обустроит автомобильный проезд, установит новые фонари и проложит тротуар. Хотя изначально предполагалось завершить работы ещё до начала зимы, в новом договоре срок исполнения перенесли на 1 мая 2026 года.
Компания уже участвовала в преобразовании парка Победы в прошлом году, выполнив масштабное благоустройство и открыв на его территории парк «Патриот» — за четверть миллиарда рублей. «СтройТраст» также известен в городе как исполнитель крупных инфраструктурных проектов: он ремонтировал Ленинградский мост, строил дорогу по бульвару Архитекторов и сейчас ведет работы на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра.
Накануне рабочие, занятые на ремонте моста, заявили о невыплате заработной платы. Прокуратура и министерство труда региона уже начали проверку по их обращению. Сейчас заявлено, что проблемы с выплатой зарплат уже решены.