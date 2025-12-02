«СтройТраст» вновь получит 22,3 миллиона на благоустройство парка Победы в Омске

Ранее торги по этому лоту провалились: ни один подрядчик не подал заявку. Лишь со второй попытки муниципалитету удалось найти исполнителя — и им снова оказался «СтройТраст». В рамках нового этапа подрядчик обустроит автомобильный проезд, установит новые фонари и проложит тротуар. Хотя изначально предполагалось завершить работы ещё до начала зимы, в новом договоре срок исполнения перенесли на 1 мая 2026 года.