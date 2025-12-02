Врачи Воротынской ЦРБ спасли молодую спортсменку

Врачи Воротынской ЦРБ спасли жизнь молодой спортсменке — профессиональному тренеру. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.
Женщина обратилась в приемное отделение больницы с жалобами на высокое давление: ЭКГ показал аритмию, после чего пациентку госпитализировали.
Уже в палате у нее внезапно произошла остановка сердца и дыхания, в результате чего наступила клиническая смерть.
Реаниматолог Алексей Иорин, кардиолог Евгения Прохорова и заведующая терапевтическим отделением Наталья Костюк предприняли все усилия, чтобы вернуть пациентку к жизни. После третьего разряда дефибриллятора ее сердце удалось «перезапустить».
Через неделю после случившегося женщине успешно установили кардиовертер-дефибриллятор, который помогает предотвратить внезапные сердечные сбои.
В настоящий момент пациентка выписана домой и чувствует себя отлично.
