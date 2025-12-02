Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи Воротынской ЦРБ спасли молодую спортсменку

Женщина пережила клиническую смерть.

Источник: Время

Врачи Воротынской ЦРБ спасли жизнь молодой спортсменке — профессиональному тренеру. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

Женщина обратилась в приемное отделение больницы с жалобами на высокое давление: ЭКГ показал аритмию, после чего пациентку госпитализировали.

Уже в палате у нее внезапно произошла остановка сердца и дыхания, в результате чего наступила клиническая смерть.

Реаниматолог Алексей Иорин, кардиолог Евгения Прохорова и заведующая терапевтическим отделением Наталья Костюк предприняли все усилия, чтобы вернуть пациентку к жизни. После третьего разряда дефибриллятора ее сердце удалось «перезапустить».

Через неделю после случившегося женщине успешно установили кардиовертер-дефибриллятор, который помогает предотвратить внезапные сердечные сбои.

В настоящий момент пациентка выписана домой и чувствует себя отлично.

Ранее пенсионерку спасли от инфаркта в нижегородской поликлинике № 30.