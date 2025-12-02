В Ростове после проверки прокуратуры ликвидировали мусорный полигон

Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили в лесополосе рядом с ул. Зои Космодемьянской незаконный мусорный полигон твердых коммунальных отходов. При этом уполномоченными должностными лицами не были предприняты меры, направленные на выявление и ликвидацию указанного нарушения.