Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове после проверки прокуратуры ликвидировали мусорный полигон

Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой осуществлена проверка исполнения требований законодательства в области обращения с отходами производства и потребления.

Источник: пресс-служба правительства Ростовской области

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили в лесополосе рядом с ул. Зои Космодемьянской незаконный мусорный полигон твердых коммунальных отходов. При этом уполномоченными должностными лицами не были предприняты меры, направленные на выявление и ликвидацию указанного нарушения.

По итогам рассмотрения прокуратурой было вынесено предписание. В соответствии с постановлением прокурора, ответственное должностное лицо понесло административное наказание за несоблюдение требований, установленных ч. 1 ст. 5.1 Областного закона «Об административных правонарушениях» (нарушение правил благоустройства территорий).

После вмешательства надзорного органа нарушения были устранены, мусорный очаг ликвидирован.